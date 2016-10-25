Ростуризм выясняет, не пострадали ли россияне при взрыве в Анталье

Ростуризм выясняет информацию о том, были ли россияне среди пострадавших при взрыве в Анталье, сообщила порталу «Интерфакс-туризм» советник руководителя ведомства Светлана Сергеева.

«Пока информации о том, что наши граждане были среди пострадавших, нет. Мы продолжаем следить за ситуацией», – сообщила она.

Ростуризм рекомендует россиянам, находящимся в Анталье, сохранять спокойствие, не покидать территорию отелей и следить за сообщениями местных властей, добавила она.

Ранее во вторник стало известно, что на парковке у здания торгово-промышленной палаты прогремел взрыв, о жертвах и пострадавших не сообщается.

Взрыв, скорее всего, не является терактом, сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на местные власти. По его данным, взрыв произошел вдали от центра города, причем специалисты склоняются к тому, что речь идет о несчастном случае.