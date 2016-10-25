Песков прокомментировал возможный взлом почты Суркова

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге сообщения о том, что украинские хакеры могли взломать электронную почту помощника президента Владислава Суркова. Как передает ТАСС, Песков знает Суркова больше десяти лет, и, по его словам, Суркову «все время что-то приписывается - то ли нашими хакерами, то ли зарубежными хакерами». Он считает, что причина этого - в талантливости Суркова. Чаще всего приписываемое не соответствует действительности, добавил Песков.

Во вскрытой хакерами «переписке Суркова» якобы есть упоминания о планах по дестабилизации ситуации на Украине, напоминает ТАСС.