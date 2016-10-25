Песков призвал не путать цензуру с ограничениями при госзаказе

Цензура недопустима, но государство, финансируя искусство, вправе обозначить темы и заказывать произведения, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление режиссера Константина Райкина на седьмом съезде Союза театральных деятелей России, сообщает «Интерфакс». Райкин призвал коллег объединиться и выступить против тенденции закрытия выставок и постановок под давлением «патриотов», которых он считает проплаченными, чаще заступаться друг за друга. Также он выступил против вмешательства власти в искусство и вопросы морали, против согласия деятелей культуры подчиняться власти, против возвращения к сталинским временам.

Песков напомнил, что о недопустимости цензуры не раз говорилось на встречах президента с представителями театральной, кинематографической общественности. «Но при этом надо четко дифференцировать те постановки и произведения, которые ставятся или снимаются на государственные деньги или с привлечением каких-то других источников финансирования», - отметил чиновник. По его словам, «естественно, если государство дает деньги на ту или иную постановку, государство вправе обозначить ту или иную тему, государство заказывает произведения искусства на ту или иную тему». Те же произведения, которые создаются без госфинансирования, не должны нарушать положения законодательства, в том числе о борьбе с экстремизмом или провоцированием розни. «То есть главный критерий - это соответствие действующему законодательству. А цензура, конечно, никоим образом неприемлема», - сказал Песков.