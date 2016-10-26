Улюкаев: Повышение страховых взносов до 30,8% – окончательное решение

Решение о повышении страховых взносов с 2019 г. до 30,8% принято правительством окончательно, сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев. «На уровне правительства это решение, думаю, окончательное. Конечно же, оно должно быть оформлено в виде законопроекта, должно быть принято Госдумой и подписано президентом», - сказал он.

Отвечая на вопрос, означает ли это повышение налоговой нагрузки на бизнес, Улюкаев сказал: «А вы сами как думаете?»

В конце прошлой недели министр финансов Антон Силуанов заявил, что принято решение о повышении страховых взносов с 2019 г. до 5,9% с действующих 5,1%, что приведет к росту страховых взносов с 30% до 30,8%.

Еще в четверг правительство одобрило законопроект, которым предусматривалась пролонгация ставки страховых взносов на уровне 30% и на 2019 г.