Медведев эвакуирован с форума в «Сколково» из-за пожара

Пленарная сессия форума «Открытые инновации в Сколково» прервалась после нескольких хлопков в здании, где проходит форум. В сессии принимали участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, вице-премьер Аркадий Дворкович, члены правительства, бизнесмены.

После хлопков ведущий форума предложил гостям и участникам покинуть зал, премьер-министр с делегацией зал также покинули. По сообщениям очевидцев, эвакуацию зала инициировала ФСО. «Наверху достаточно серьезный открытый огонь... Спокойно», - слышны на видео онлайн-трансляции слова сотрудников во время доклада вице-президента компании Astro Digital Екатерины Котенко о дистанционном зондировании Земли.

«В силу вашей и нашей общей безопасности хотели бы сейчас, пока разбираются в техническом плане, что происходит, просьба потихонечку покидать зал. Пока разбираются, откуда этот звук. Я сам подумал, что это аплодисменты», - сказал модератор сессии журналист Раян Чилкот.

Очевидец подтвердил, что в зале пленарной сессии было видно, как заискрил один из проводов. Появился запах гари, ФСО окружила Медведева и вывела. Когда выяснилась причина, Медведев вернулся. Сейчас запах гари почти не чувствуется: небольшой пожар был на втором этаже, он уже потушен.

Life сообщил, что загорелся кабель. «Ведомостям» источник, близкий к «Сколково», уточнил, что причиной хлопков стало короткое замыкание кабеля звуковой колонки. Форум не отменен, подчеркивает собеседник.

Ранее во время одной из сессий, проходящих в среду в рамках форума «Открытые инновации», неожиданно выключился свет и отключились микрофоны спикеров. Специалистам «Сколково» потребовалось примерно 20 минут для того, чтобы восстановить электропитание, включить свет и микрофоны спикеров. Журналисты также обращали внимание на то, что на форуме есть проблемы со скоростью WiFi и подключением к нему, а в ряде помещений, где проходит форум, плохо работает сотовая связь.

По состоянию на 14.00 мск на территорию «Сколково» вход не ограничен, рядом стоят два расчета пожарных.