Путин назвал «удивительными идиотами» инициаторов энергоблокады Крыма

На проходящем в Ялте «Форуме действий» Общероссийского народного фронта (ОНФ) президент России Владимир Путин рассказал о том, что в конце года будут закончены работы по строительству магистрального газопровода, который позволит обеспечить энергетическую безопасность Крыма.

Путин эмоционально отреагировал на упоминание одним из участников форума прошлогодней энергетической блокады Крыма со стороны Украины, которая была организована активистами крымскотатарского Меджлиса (организация была признана в России запрещенной).

«Кто это сделал - такая глупость. Они что думали, что люди будут на коленях стоять и подачку просить? Удивительные идиоты!» - сказал Путин.