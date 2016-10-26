В ДНР и ЛНР отложили местные выборы

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко «остановил действие указа о проведении выборов, назначенных на 6 ноября». Об этом говорится в среду, 26 октября, на официальном информационном портале ДНР.

Аналогичное решение было принято руководителем Луганской народной республики (ЛНР) Игорем Плотницким.

Новая дата проведения выборов будет назначена соответствующим решением лидеров самопровозглашенных государств.

Проведение выборов в Донбассе является одним из основных этапов реализации минских соглашений по урегулированию ситуации в регионе.