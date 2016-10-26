Верховный суд 15 ноября пересмотрит спор о разделе имущества между Потаниными

Верховный суд России 15 ноября пересмотрит спор о разделе совместно нажитого имущества между генеральным директором «Норильского никеля» Владимиром Потаниным и его бывшей супругой Натальей. Об этом сообщает в среду, 26 октября, «РИА Новости».

Владимир и Наталия Потанины развелись в феврале 2014 г., тогда же гендиректор «Норникеля» подал в Пресненский районный суд иск о разделе имущества. Как отмечают адвокаты Потаниной, для раздела он предложил только официально принадлежащую ему собственность в России, не учитывая зарубежные активы, основным из которых является 30%-ный пакет акций «Норникеля», находящийся в юрисдикции Кипра. Затем Потанина подала иск о разделе имущества, требуя половину доли в «Норникеле» (которую обещала отдать в управление государству) и в активах «Интерроса». Этот иск был отклонен Мосгорсудом 9 сентября 2015 г. Суд не признал Потанина бенефициаром кипрских компаний, контролирующих 30% акций «Норникеля». Апелляция Потаниной была отклонена 22 января 2016 г. Суд снова решил, что 30% «Норникеля» и кипрская структура Interros International Investments Limited, на которую оформлены такие активы, как олимпийский курорт «Роза Хутор» и строительная «Профэстейт», не должны быть разделены между бывшими супругами.

В отчете за III квартал 2013 г. «Норникель» писал, что его бенефициаром является Потанин. «Норникель» в середине 2014 г. перестал называть Потанина своим бенефициаром. На январь 2016 г. 30,41% компании контролировала кипрская Olderfrey Holdings Limited. О ее бенефициарах «Норникель» ничего не сообщал.