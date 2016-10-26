Савченко в ночь на четверг улетит из России

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, приехавшая поддержать своих соотечественников Николая Карпюка и Станислава Клыха во время апелляции на их приговор, намерена покинуть Россию в ночь на четверг, сообщил «Интерфаксу» адвокат Илья Новиков.

Адвокат отказался сообщить какие-либо детали из соображения безопасности Савченко. По его словам, во время поездки на аэроэкспрессе из аэропорта утром в среду украинскому депутату пришлось столкнуться с нежелательным вниманием неизвестных лиц.

Между тем, как стало известно «Интерфаксу», Савченко собирается вылететь на родину ранним утром транзитом через Ригу. «Вылет в районе 5 часов. В тот же день она возвращается из столицы Латвии в Киев», - сказал источник агентства. При этом он не стал уточнять, откуда именно вылетает украинский политик, отметив лишь, что это крупный международный московский аэропорт.