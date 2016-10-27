Путин считает вымыслом Запада заявления о российской военной угрозе

Президент России Владимир Путин назвал вымышленными и мифическими заявления о российской военной угрозе.

«Постоянно штампуются угрозы вымышленные, мифические, вроде пресловутой российской военной угрозы», - заявил он в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Действительно, это прибыльное занятие - можно новые военные бюджеты пробивать в своих собственных странах, нагибать союзников под интересы одной сверхдержавы, расширить НАТО, приблизить инфраструктуру альянса, боевые подразделения, новую технику к нашим границам», - сказал президент.

«Конечно, очень приятно, подчас и выгодно выдавать себя за защитников цивилизации от каких-то новых варваров. Однако дело в том, что Россия ни на кого нападать не собирается. Да и смешно это. Я ведь тоже читаю и ваши аналитические материалы, но не только присутствующих здесь в зале, но и аналитиков из тех же США, Европы. Немыслимо просто, глупо и нереалистично. В одной Европе 300 млн (человек) - и все члены НАТО... Общая численность населения стран НАТО 600 млн человек, в России - 146 млн. Просто смешно об этом даже говорить, но это все равно используется для достижения своих политических целей», - резюмировал президент.