Путин: нет никаких ограничений для перевода прибыли фабрики Порошенко из России за границу

Принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко фабрика «Рошен» в Липецкой области продолжает работать несмотря на определенные трудности, никаких ограничений для перевода ее прибылей за границу не существует, заявил президент России Владимир Путин.

«Там есть некоторые проблемы, связанные с невозвратом НДС, и судебные органы ввели определенные ограничительные меры, но фабрика работает, работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль», - сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин также заметил, что российские власти стремятся к уважению права собственности.

«Алексей Леонидович (Кудрин) - горячий приверженец, считает, что это один из столпов экономической политики, и в этом смысле я с ним полностью согласен», - сказал президент.

Вместе с тем он признал, что на этом направлении пока не все получается и требуются изменения в законодательство.