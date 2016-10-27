В ЮНИСЕФ сообщили об обстреле еще двух школ в Сирии

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) сообщили в четверг об обстреле еще двух школ в городе Думе и восточном Алеппо в Сирии.

«Вчера, когда в Сирии был атакован школьный комплекс, в результате чего погибли десятки детей и учителей, мы думали, что стали свидетелями глубины безнравственности», - говорится в распространенном коммюнике исполнительного директора ЮНИСЕФ Энтони Лейка.

«Сегодняшние сообщения об атаках на школы в Думе и восточном Алеппо должны были бы усугубить наше отвращение и негодование», - отметил он.

По данным ЮНИСЕФ, с учетом нападений на три школы за последние два дня, в Сирии с 11 октября подверглись атакам пять школ.

Ранее детский фонд ООН (UNICEF) сообщил о гибели 22 детей и шести учителей при атаках на школу в сирийском городе Идлиб.