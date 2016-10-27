При атаке на Идлиб погибли 22 ребенка и 6 взрослых

Шестеро учителей и 22 ребенка погибли в сирийской провинции Идлиб в результате атак на школу, сообщил детский фонд ООН - ЮНИСЕФ. «Это трагедия… Если удары наносились преднамеренно, это военное преступление», приводятся в сообщении слова исполнительного директора Энтони Лейка.

Спасатели и мониторинговые группы утверждают, что авиаудары были нанесены сирийской или российской авиацией, передает Reuters.

Сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник сообщает о боевиках, атаковавших деревню Хаас в провинции Идлиб, но о ударах по школе ничего не говорилось.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин отозвался о произошедшем как об «ужасном» событии, но деталей сообщить не смог. «Надеюсь, мы не были (к этому) причастныю Мне было бы легче всего сказато «нет», но я – ответственный человек, так что мне необходимо посмотреть, что скажет (российское) Министерство обороны», - риводит его слова Reuters,