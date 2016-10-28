«Роскосмос» пригрозил больше не поставлять «Союзы» Франции из-за «дела ЮКОСа»

«Роскосмос» предупредил французскую сторону, что Arianespace не получит ракеты «Союз», пока не выплатит 300 млн евро, которые были арестованы французским судом по иску бывших акционеров ЮКОСа. Об этом сообщает BFM TV. «Мы сейчас не получаем деньги, которые Arianespace должна заплатить за нашу работу. Нет денег - не будет товаров. Мы не можем работать бесплатно», - заявили в пресс-службе «Роскосмоса» AFP. «Таким образом, мы больше ничего поставлять не будем, - цитирует BFM. - Тем более, что с нашей точки зрения, французское государство в лице прокурора высказалось в пользу бывших акционеров ЮКОСа».

Эти деньги наряду с некоторыми другими активами России были заблокированы во Франции судами в июне 2015 г., суды ориентировались на решение в пользу ЮКОСа Арбитражного суда в Гааге от июля 2014 г. BFM напоминает, что в 2016 г. арест с денег «Роскосмоса» был снят, так как суды решили, что госкорпорация юридически отделена от российского государства, следовательно, заблокированные деньги государству не принадлежат. Бывшие акционеры ЮКОСа оспорили эти решения, и деньги пока остаются под арестом.

Несколько дней назад AFP сообщило, что гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров написал премьер-министру Франции Мануэлю Вальсу письмо с требованием выплатить эти деньги. В противном случае «Роскосмос» обещает подать на Францию в арбитражный суд.

Ранее сообщалось, что французские суды арестовали активы «Роскосмоса» и ФГУП «Космическая связь» на общую сумму $700 млн. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявлял, что арест касается денежных средств, «которые нам должны были заплатить за наши услуги, в том числе по пускам с космодрома Куру и т. д.». По его словам, фактически это «задержанные чужие нам долги».