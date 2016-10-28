Россия успешно испытала гиперзвуковой блок для ракеты «Сармат»

В России успешно прошли вторые испытания гиперзвукового летательного аппарата, известного как «объект 4202», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Он предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

«Пуск был осуществлен 25 октября в Оренбургской области с позиционного района Домбаровского соединения Ракетных войск стратегического назначения. Цель пуска – очередное испытание гиперзвукового боевого блока, предназначенного для оснащения перспективной МБР "Сармат"», – сказал собеседник агентства.

По его словам, гиперзвуковой летательный аппарат способен лететь со скоростью шесть Махов, или порядка 7 км/с.

Назначение гиперзвукового маневрирующего боевого блока - преодоление противоракетной обороны (ПРО) США. Поскольку аппарат на конечном участке траектории летит не по баллистической траектории, его перехват на текущем этапе развития средств ПРО практически невозможен.

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