Президент РАН отмежевался от требования академиков лишить ученой степени Мединского

Письмо некоторых академиков и членов-корреспондентов Российской Академии наук по поводу диссертации министра культуры Владимира Мединского не отражает позицию всей Академии, заявил «РИА Новости» президент РАН Владимир Фортов. Он напомнил, что в РАН больше 2000 человек и что открытое обращение его авторы подписали «в индивидуальном порядке».

Члены «Клуба 1 июля» поддержали требование лишить ученой степени министра культуры. Их заявление опубликовал «Коммерсантъ». Они назвали беспрецедентным вмешательство руководства Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в профессиональную экспертизу диссертации. Также они потребовали вернуть диссертацию министра в диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ), который уже изучал эту работу и из которого она была отозвана. Кроме этого они требуют отправить в отставку руководителей ВАК, «нанесших своими действиями серьезный ущерб его репутации».

«Клуб 1 июля» - неформальное объединение академиков и членкоров, несогласных с реформой РАН, напоминал «Коммерсантъ».«Гуманитариев, а тем более историков, в клубе меньшинство, но история с диссертацией Владимира Мединского задевает многих», - сказал изданию один из авторов письма, член-корреспондент РАН историк Аскольд Иванчик. По его словам, «речь идет о защите науки и научного мировоззрения от псевдонауки».