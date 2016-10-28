В российском посольстве назвали спекуляцией сообщения о депортации россиян

Сообщения о депортации нескольких россиян из Сербии являются спекуляцией, считает пресс-атташе посольства России в Белграде Юрий Пичугин. «Официальных уведомлений сербской стороны в посольство не поступало. Дополнительной информации по данным спекуляциям СМИ не располагаем», – сказал он.

Ранее сербские СМИ сообщили, что из страны были выдворены несколько граждан России, которые якобы готовили теракты в Черногории.

По данным газеты «Коммерсантъ», для предотвращения скандала в Белград с неожиданным визитом прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Власти Сербии и России ситуацию не комментируют.