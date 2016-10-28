Греф: Патриот отличается от лжепатриота тем, что хочет менять Россию

Президент Сбербанка Герман Греф считает лжепатриотами людей, которые считают, что в России все хорошо, и не хотят ничего менять.

«На мой взгляд, есть настоящие патриоты в стране, а есть лжепатриоты. Вот лжепатриоты - это те люди, которые говорят, что у нас и так все есть, что у нас все хорошо, в общем, ничего не надо менять. На мой взгляд, это, конечно, люди, которые не заботятся о будущем страны, это лжепатриоты», - сказал Греф на конференции «Больше чем обучение: готовим лидеров цифрового мира» в Корпоративном университете Сбербанка.

По мнению президента Сбербанка, настоящие патриоты - это люди, которые пытаются все время очень много работать над собой, работать над свои бизнесом, над своими учреждениями, чтобы соответствовать времени и даже немного опережать время. «Это очень тяжело, это не всегда популярно. Это всегда связано с тем, что приходится меняться самому и менять окружающих, влиять на изменение окружающих, и люди этому противятся. Но это то настоящее качество, которое будет определять будущее», - сказал Греф.