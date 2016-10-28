В Кремле обратили внимание на заграничное происхождение Нового года

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог прокомментировать обращение к Генпрокуратуре с просьбой проверить законность празднования в России Хеллоуина. «Только хочу напомнить, что Новый год тоже пришел из-за границы», - сказал он на брифинге 28 октября.

Юрист Ярослав Михайлов сообщил, что по просьбе представителей РПЦ подал в прокуратуру Кировской области жалобу о законности Хеллоуина в регионе. Он сказал интернет-изданию «Девятка-ру», что представители церкви попросили проверить празднование Хеллоуина на соответствие «закону Яровой», который запрещает миссионерство в непредназначенных для этого помещениях.

«Хеллоуин – светский праздник, отвергающийся и осуждающийся религией. По сути, Хеллоуин - противопоставление святым и религии. Ритуал вхождения в образ нечисти через костюмы и грим, ритуал выпрашивания сладостей (подкормки нечисти), ритуал ночных танцев - по сути, беснование», - отмечается в обращении в прокуратуру. Авторы обращения отмечают, что религиозные организации Кирова и области не приглашали пропагандистов Хеллоуина, празднование этого дня подпадает под статью о миссионерской деятельности, следовательно, оно может нарушать закон. Они попросили «принять меры к запрету празднования Хеллоуина на территории России».

Глава Крыма Сергей Аксенов в этот же день написал в Facebook, что Хеллоуин - это средство «культурной и духовной агрессии», направленной на разрушение традиционных ценностей народов России. «По сути, это "бытовой сатанизм" под видом костюмированных представлений и шествий», - объяснил он. Чиновник считает недопустимым проведение подобных «шабашей» в учебных учреждениях. Официального запрета на празднование нет, но Аксенов напомнил организаторам таких мероприятий о моральной ответственности.