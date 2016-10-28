Военный самолет США нанес удар по школе вблизи иракского Мосула – Минобороны

Российский Генштаб обнародовал новые случаи ударов военной авиации международной коалиции во главе с США по гражданским объектам в районе иракского города Мосул.

«Есть новые случаи ударов авиации коалиции по гражданским объектам. В 3.35 24 октября самолет тактической авиации ВВС США нанес ракетно-бомбовый удар по зданию школы в населенном пункте Телль-Кайф 14 км к северу от Мосула. В результате удара имеются убитые и раненые», - заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской на брифинге в пятницу.

«Отмечается дальнейшее увеличение интенсивности ударов коалиции в этом районе, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Б-52», - сказал генерал.

«Как вы знаете, - отметил Рудской, - данные самолеты работают по площадям, и количество жертв среди мирного населения будет только увеличиваться».

Генерал пообещал, что Минобороны России будет и далее предоставлять «подробную информацию по неизбирательному применению авиации коалицией и данные объективного контроля».