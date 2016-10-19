Генштаб России: Операция в Мосуле по существу не начиналась

Международная коалиция и иракская армия еще не приступили к освобождению Мосула, заявили в российском Генштабе.

«За всей шумихой на западных телеканалах необходимо понимать, что сама операция по существу еще не начиналась», - сказал начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

Он уточнил, что российские военные зафиксировали «только сосредоточение наземной группировки и обстрелы реактивной артиллерией и авиацией объектов в городской черте». Герасимов подчеркнул, что в Москве круглосуточно наблюдают за обстановкой в Мосуле, в том числе с помощью аппаратов космической разведки и беспилотных аппаратов.

В Генштабе опасаются, что боевики «Исламского государства» (запрещено в России) попытаются вырваться из Мосула в сторону Сирии. «Надеемся, что наши партнеры из международной коалиции осознают, к чему приведут свободно кочующие крупные банды ИГ в Ближневосточном регионе. Поэтому необходимо не гонять террористов из одной страны в другую, а уничтожать их на месте», - заявил Герасимов.

О начале операции в Мосуле было объявлено утром в понедельник, 17 октября. За первые 24 часа курдские боевики пешмерги освободили девять деревень в окрестностях города. Представитель Пентагона заявил, что иракские войска и их союзники продвигаются быстрее графика, но предупредил, что операция займет «некоторое время».