Путин обсудил с премьером Ирака операцию по освобождению Мосула

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Хайдаром Абади военную операцию по освобождению Мосула. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Разговор двух лидеров состоялся по инициативе иракской стороны. «Проведён обстоятельный обмен мнениями в связи с начавшейся операцией правительственных сил Ирака по освобождению города Мосул от боевиков группировки ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена на терроритории России)», - говорится в сообщении Кремля.

Путин пожелал успехов армии Ирака и ее союзникам в достижении намеченных целей. Он также поддержал усилия властей Ирака по борьбе с международным терроризмом, пообеспечению суверенитета и территориальной целостности страны.

Путин рассказал Абади о шагах, которые предпринимает Россия для урегулирования конфликта в Алеппо, а также о планах по доставке гуманитарных грузов местному населению.