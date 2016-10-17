Ирак начал операцию по освобождению Мосула

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению второго по величине города страны, нефтяного центра, Мосула от боевиков «Исламского государства» (запрещено в России). «Пришел час и миг великой победы близок», - приводит Al Jazeera его слова, сказанные утром 16 октября в эфире государственного телевидения в окружении представителей военного командования.

«Мы гордимся тем, что участвуем с вами в этой героической операции», - написал в своем аккаунте в Twitter представитель США в антитеррористической коалиции Бретт Макгерк. Подготовка к наступлению велась всю прошлую неделю. За это время иранская армия выдвинулась на передовую. Теперь, после официального объявления о наступлении в Ираке ждут воздушных ударов возглавляемой США коалиции для поддержки наземных сил, отмечает телеканал.

Боевики ИГ захватили Мосул в июне 2014 г. Аль-Абади неоднократно обещал, что город будет отбит в 2016 г. Некоторые военные чиновники обеспокоены, что этого до сих пор не произошло, отмечает Al Arabiya.