Под Мосулом смертник подорвал колонну военных, погибли 70 человек

Террорист группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подорвал колонну иракских военных недалеко от Мосула, передает «РИА Новости» со ссылкой на Firat.

По информации агентства, террорист-смертник подорвал себя в тот момент, когда колонна военных подступала к городу с востока, недалеко от деревни Билавет. Погибли около 70 военных.

В понедельник иракские военные и курдские силы самообороны при поддержке коалиции во главе с США начали операцию по освобождению Мосула. В операции задействованы около 80 000 человек.