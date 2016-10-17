США поддержали операцию по освобождению Мосула

Министр обороны США Эш Картер заявил, что освобождение Мосула от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) нанесет тяжелое поражение по террористам. Он называет начало иракской операции по освобождению Мосула «решающим моментом кампании» против ИГ.

В заявлении, которое приводится на сайте министра обороны страны, говорится, что США и другие члены международной коалиции «готовы поддержать иракские силы безопасности в трудной борьбе».

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению Мосула от боевиков ИГ. Боевики ИГ захватили Мосул в июне 2014 г. Аль-Абади неоднократно обещал, что город будет отбит в 2016 г.