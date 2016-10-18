МИД: Москва примет военные меры, если ИГ перейдет из Мосула в Сирию

В случае перехода боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Сирию Москва примет военные меры. Как передает ТАСС, это заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в Москве следят за операцией по освобождению Мосула, так как заинтересованы в поражении «так называемого ИГ», но пока к операции немало вопросов. Мосул окружен не полностью, Лавров не знает почему и надеется, что «просто не смогли, а не то что не захотели». Через сохраняющийся коридор ИГ может уйти из Мосула и Ирака в Сирию, добавил он. «Мы, конечно, будем оценивать ситуацию и принимать решения как политического, так и военного характера, если это произойдет, если в Сирии, где наша группировка работает по просьбе законного правительства, появятся дополнительные контингенты ИГ», – сказал руководитель МИДа. Москва надеется, что «на это обратит внимание и коалиция США, которая активно участвует в операции по взятию Мосула».

Также в Москве считают, что операция по освобождению Мосула будет непростой с учетом соперничества, чьи наземные силы будут брать город, результат будет иметь значение для региональных раскладов. Также операция предусматривает использование авиаударов, добавил Лавров.

Пока не ясно, участвуют ли в операции шиитские подразделения иракской армии, а также какова роль курдского ополчения и Турции, сказал министр. Он напомнил, что в Ираке находится турецкий экспедиционный корпус, а иракское руководство активно протестует против этого. «Есть и в Ираке 5000 американских спецназовцев, которых, правда, Вашингтон позиционирует исключительно как советников, – сказал Лавров и добавил: – Но 5000 советников – это, конечно, немало».

Еще одной проблемой в Москве считают исход беженцев из Мосула. Ссылаясь на оценки представителей ООН, министр сказал, что беженцев может быть от 200 000 до 900 000. По его словам, ни в Ираке, ни в Сирии, ни в других соседних странах нет возможностей принять такое количество мигрантов. Он выразил надежду, что эта проблема просчитывалась при организации операции.

О начале операции в Мосуле было объявлено утром в понедельник. За первые 24 часа курдские боевики пешмерги освободили девять деревень в окрестностях города. Игиловцы пытались использовать против наступающих смертников на заминированных автомобилях. Наступление сопровождается активными перестрелками. Пешмерга пока в целом встретила меньше сопротивления, чем рассчитывала, сообщал корреспондент CNN, находящийся в одном из курдских отрядов. Корреспондент ВВС сообщил, что линия фронта пока находится в 40 км от окраин Мосула. Представитель Пентагона заявил, что иракские войска и их союзники продвигаются быстрее графика, но предупредил, что операция займет «некоторое время».