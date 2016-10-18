Участники наступления на Мосул за первые сутки освободили девять деревень

Первые 24 часа операции по освобождению Мосула сопровождались интенсивными перестрелками и попытками террористов-смертников «Исламского государства» (запрещено в России) атаковать отряды пешмерги на заминированных машинах, сообщает CNN. Корреспондент телекомпании, который находится в одном из отрядов, отмечает, что курдские бойцы встретили меньше сопротивления, чем ожидали. На данный момент пешмерге удалось освободить девять деревень в окрестностях Мосула и взять под контроль отрезок стратегической дороги Эрбиль. Как отмечает ВВС, под контроль атакующих перешли около 200 кв. км. Ожидается, что основные бои начнутся уже в черте Мосула. Генерал-майор ВС США Гэри Волески, самый высокопоставленный представитель командования антиигиловской коалицией, предупредил, что сражение может продолжаться месяцы и будет очень тяжелым. По его оценке, иракская армия к нему готова.

В операции участвуют около 30 000 военнослужащих иракской армии и союзного ополчения, около 4000 курдских боевиков. Американские военнослужащие занимаются консультированием наземных войск. В первый же день стало известно, что к наступлению на Мосул присоединились ополченцы сунниты. По оценке коалиции, Мосул защищают от 4000 до 8000 боевиков ИГ.