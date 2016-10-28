Смерть Михаила Лесина в США признана несчастным случаем

Офис федерального прокурора округа Колумбия подтвердил, что расследование смерти экс-министра печати России Михаила Лесина в США закрыто. Причина смерти в заключении изменена с «не установлено» на «несчастный случай» с отметкой об острой алкогольной интоксикации как причине, способствовавшей смерти.

Тело 57-летнего Лесина было обнаружено 5 ноября 2015 г. в номере отеля Dupont в Вашингтоне. В окончательном заключении говорится, что Лесин «вошел в свой номер утром 4 ноября 2015 г. после нескольких суток чрезмерного употребления алкоголя и потерпел травмы, приведшие к смерти, находясь в номере в одиночестве».