На территории 90% Таджикистана нет электричества из-за аварии

В энергосистеме Таджикистана произошла авария. Без электричества осталось 90% территории страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Барки Точик».

О причинах аварии не сообщается. По предварительным данным, авария страна обесточена из-за аварии на Нурекской ГЭС, которая находится в 100 км восточнее Душанбе.

Информагентство «Фергана» со ссылкой на местных жителей сообщает, что электричества нет не только в жилых домах, но и в госучреждениях. Отсутствует уличное освещение, не работают светофоры на дорогах. Некоторые объекты, например, гостиницы и больницы, перешли на автономное электропитание (генераторы).

«Люди не могут дозвониться до Горэлектросети – телефоны молчат. Некоторые предполагают, что отключение связано с подготовкой к намеченному на завтра перекрытию русла реки Вахш для возведения плотины Рогунской ГЭС», - пишет агентство.