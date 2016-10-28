В Кремле не располагают данными о случае сближения самолетов России и США в Сирии

В Кремле переадресовали к Минобороны просьбу прокомментировать информацию о сближении самолетов России и коалиции в Сирии.

«Это - к моим коллегам из Министерства обороны. Я не располагаю такими данными», - заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос в пятницу.

Ранее представители американского военного командования сообщили, что самолет ВКС РФ приблизился на опасно близкое расстояние к самолету ВВС США в небе над Сирией.

Американская сторона утверждает, что самолет ВКС России в результате пролетел «в пределах 800 м» от американского самолета.