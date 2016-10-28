Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2017–2019 годы

Правительство России в пятницу внесло в Госдуму проект закона «О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба правительства.

Официальным представителем правительства при рассмотрении проекта в Госдуме и Совете Федерации назначен министр финансов России Антон Силуанов.

Правительство одобрило проект бюджета 13 октября.

Проект бюджета на 2017-2019 гг. предполагает доходы в размере 13 трлн 487,6 млрд руб., 14 трлн 028,5 млрд руб. и 14 трлн 844,8 млрд руб. соответственно. Расходы в 2017 г. запланированы в объеме 16 трлн 240,8 млрд руб., в 2018 г. - 16 трлн 039,7 млрд руб., в 2019 г. - 15 трлн 986,98 млрд руб.

Дефицит бюджета в 2017 г. составит 2 трлн 753,2 млрд руб., в 2018 г. - 2 трлн 011,2 млрд руб., в 2019 г. - 1 трлн 142,2 млрд руб.