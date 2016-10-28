Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2017-2019 годы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта «О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.». Официальным представителем правительства при рассмотрении проекта в Госдуме и Совете федерации назначен министр финансов Антон Силуанов.

Правительство одобрило проект бюджета 13 октября. Он предполагает доходы в размере 13 трлн 487,6 млрд руб., 14 трлн 28,5 млрд руб. и 14 трлн 844,8 млрд руб. соответственно. Расходы в 2017 г. запланированы в объеме 16 трлн 240,8 млрд руб., в 2018 г. – 16 трлн 39,7 млрд руб., в 2019 г. – 15 трлн 986,98 млрд руб.

Дефицит бюджета в 2017 г. составит 2 трлн 753,2 млрд руб., в 2018 г. – 2 трлн 11,2 млрд руб., в 2019 г. – 1 трлн 142,2 млрд руб.

Вместе с проектом бюджета в Госдуму были внесены основные направления бюджетной политики на 2017-2019 гг., основные направления налоговой политики на этот же период и основные направления таможенно-тарифной политики. Также вносятся предварительные итоги и прогноз социально-экономического развития.