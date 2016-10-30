ИГ взяло на себя ответственность за убийство подростка в Германии

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за убийство 16-летнего подростка в немецком Гамбурге. Об этом написала в воскресенье, 30 октября, газета Bild.

По информации издания, инцидент произошел 16 октября. Подросток, который сидел под мостом на берегу реки вместе со своей 15-летней подругой, был атакован сзади неизвестным. Тот нанес молодому человеку несколько ударов ножом. Парень скончался в больнице от полученных ран.

Его подруга смогла спрыгнуть в воду и уплыть с места преступления. Нападавший скрылся, передает ТАСС.

Вместе с тем, как отмечает Spiegel Online, взятие ИГ на себя ответственности за нападение не является доказательством причастности организации к нему. Как правило, боевики берут ответственность за атаку не позднее 48 часов после ее совершения. Также в сообщении исламистов, на которое ссылается немецкая газета, сообщается о двух жертвах, в то время как в результате нападения в Гамбурге погиб только один человек.

Агентство «РИА Новости» уточняет, что полиция до сих пор ведет поиски преступника. Установить причастность ИГ к этой атаке можно будет лишь после того, как он будет обнаружен.