Спасатели не обнаружили жертв и разрушений после землетрясения на Кубани

Оперативные группы в воскресенье, 30 октября, обследовали около четырех десятков населенных пунктов Краснодарского края после утреннего землетрясения в Апшеронском районе. Об этом сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС России по краю.

Жертв и разрушений не обнаружено.

«Поступило 31 обращение от граждан по поводу ощущаемости толчков в данных районах. Обследовано 36 сельских и городских поселений. Проверены все объекты экономики и жизнеобеспечения населения, жертв и разрушений нет», - отметил представитель ведомства.

Ранее в воскресенье в Апшеронском районе Краснодарского края было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Толчки были зафиксированы в 8.27 мск в 4 км южнее населенного пункта Хадыженск.