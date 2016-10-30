При обстреле химическим оружием в Алеппо погиб один человек, ранены свыше 30

В результате применения террористами химического оружия на юго-западе Алеппо погиб один человек, не менее 30 получили ранения. Об этом сообщает в воскресенье, 30 октября, «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

По данным телеканала, все пострадавшие от атаки - гражданские лица.

Ранее в воскресенье ополчение Алеппо сообщило о применении боевиками снарядов с отравляющим газом. Однако СМИ не уточняли, какой именно химикат использовался ими.