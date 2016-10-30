Ополчение Алеппо сообщило о применении боевиками при атаках химического оружия

Боевики обстреляли позиции сирийской армии и ополчения на юго-западе Алеппо снарядами с отравляющим газом. Об этом заявили в воскресенье, 30 октября, «РИА Новости» в ополчении сирийского Алеппо.

Какой именно химикат был использован, собеседник агентства не уточнил.

Позиции правительственных войск на юго-западе Алеппо атакуются террористами уже третьи сутки подряд. В районе Аль-Асад, где находится военная академия, продолжаются в настоящий момент ожесточенные бои.