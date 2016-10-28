Генштаб России просит Путина возобновить авиаудары в Алеппо

Российский Генштаб обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой возобновить удары авиационной группы по террористам в восточной части Алеппо. С таким заявлением выступил руководитель оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

Рудской пояснил причины обращения. По его словам, мирные жители продолжают гибнуть на востоке Алеппо. Террористы возобновили активные военные действия против сирийских военных. «Мы обратились к Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации с просьбой возобновления авиационных ударов по незаконным вооруженным формированиям в восточном Алеппо», - заявил он.

В Минобороны России уточнили, что российские и сирийские военные самолеты десять дней не проводили полеты в десятикилометровой зоне вокруг Алеппо.