Евросоюз вводит первые санкции из-за Алеппо – WSJ

Европейский союз в ближайшие часы объявит о первых санкциях из-за ситуации в Алеппо, пишет Wall Street Journal со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Меры будут распространяться на десятерых граждан Сирии – это члены сирийского правительства, военные чиновники и бизнесмены, поддерживающие режим президента Башара Асада.

Санкции предполагают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС. Евросоюз также планирует дополнить санкционный список еще 18 членами сирийского правительства. Санкции в отношении них могут быть введены уже на следующей неделе.