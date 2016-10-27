Путин: наше терпение в Алеппо имеет границы

Президент России Владимир Путин заявил, что российская и сирийская авиация уже девять дней соблюдают режим перемирия, но терпение Москвы небеспредельно.

«Кстати говоря, сегодня уже девятый день, как российская авиация и сирийская тоже в районе Алеппо не работает. Вот вам уже десять дней. Где разведение террористов и здоровой части оппозиции? Понимаете, если мы не будем соблюдать взятые на себя обязательства, мы никогда не добьемся успеха в решении задач борьбы с террором», - сказал Путин, выступая на валдайском клубе.

Признав, что «все это непростая задача», российский лидер не стал обвинять американских коллег. «Но уж если о чем-то договорились, надо исполнять и, во всяком случае, на нас не перекладывать вину и не обвинять нас во всех смертных грехах. Но это просто неприлично», - отметил Путин.

"Мы пока ведем себя сдержанно и по-хамски нашим партнерам не отвечаем, но все имеет свои границы. Можем ответить", - добавил он.