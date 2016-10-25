Минобороны: Алеппо не бомбили с воздуха неделю

Последние семь суток ВКС России и ВВС Сирии не наносили ударов по Алеппо и вообще не летали в окрестностях города. Это ТАСС заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. О прекращении полетов военной авиации над Алеппо было объявлено в минувший вторник, это решение связывалось с анонсированной 20 октября гуманитарной паузой. Пауза продлевалась по решению Москвы до субботы, затем боевые действия возобновились.

«Самолеты не приближаются к городу и не наносят ударов. Для мирных жителей, покидающих восточные районы Алеппо, продолжают круглосуточно работать шесть гуманитарных коридоров, открыты пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи», – заявил Конашенков.

Он также сообщил, что поздно вечером 24 октября 48 женщин и детей в сопровождении офицеров российского Центра примирения и сирийских властей вышли через гуманитарный коридор из восточного Алеппо. Им оказана необходимая медицинская помощь, предоставлено горячее питание и ночлег. ТАСС сообщает, что людей вывели через безопасное окно, о котором сообщили сирийские спецслужбы.

«Вывезли около 50 человек, в основном женщины и дети. Когда мы ехали, дети плакали и вздрагивали от света… Они очень боялись света, но потом начали улыбаться. У нас все получилось!» – рассказал ТАСС заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон Сергей Капицын. Агентство сообщило, что боевики запугали этих людей и не разрешали им покинуть восточный Алеппо. Ранее житель окруженной части города по телефону говорил АР, что местные боятся выходить из окружения, потому что нет гарантий, что они не будут задержаны и арестованы правительственными отрядами. В Москве говорят, что остающиеся в окружении террористы не выпускают мирных граждан и обстреливают гуманитарные коридоры.