Лавров: террористы «Ан-Нусры» отказываются уходить из окружения в Алеппо

Москва встревожена отказом уйти из Алеппо боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует «Интерфакс». Он отметил, что боевики отказываются покинуть окружение, «несмотря на те жесты доброй воли, которые предприняли Москва и Дамаск». По информации министра, террористы «с использованием угроз, шантажа, а также грубой силы препятствуют выходу гражданского населения из восточного Алеппо». Мало того, они препятствуют и «выходу тех боевиков, которые откликнулись на те возможности, которые ООН, Россия и сирийское правительство предоставили им, чтобы они покинули этот район и перестали тем самым ассоциироваться с террористами», а также саботируют усилия ООН по доставке гуманитарной помощи в Алеппо.

«И "Джабхат ан-Нусра", и "Ахрар аш-Шам", и другие организации, сотрудничающие с ними, по сути дела, саботируют усилия ООН при нашей поддержке, при поддержке сирийского правительства наладить доставки гуманитарной помощи в восточный Алеппо, напрямую обстреливают те маршруты, по которым такая гуманитарная помощь может поступать», - сказал Лавров.

С утра 20 октября Россия и Сирия объявили гуманитарную паузу в Алеппо и открыли гуманитарные коридоры для выхода из восточной части города мирных жителей и боевиков. «Интерфакс» напоминает, что под такой обстрел попали и были ранены трое российских военнослужащих.

В Алеппо все вооруженные группировки повстанцев подчиняются «Джебхат ан-Нусре», цитирует Лаврова ТАСС. По его словам, Москва передала соответствующий список странам Запада на встрече по Сирии в Лозанне 15 октября.

Министр добавил, что Москва не видит даже попыток международной антиигиловской коалиции во главе с США бороться с «Джебхат ан-Нусрой». По его словам, «международная коалиция достаточно сдержанно работает против ИГИЛ», «но в том, что касается «Ан-Нусры», попыток подавить террористическую организацию не видно вовсе, и это Лавров говорит госсекретарю США Джону Керри при встречах. Заявления Вашингтона о том, что «Джебхат ан-Нусра» не является целью международной коалиции, не стали для Москвы откровением, сообщил Лавров. По его словам, это вызывает подозрение, что «есть осознанная линия на сохранение "Джебхат ан-Нусры" в качестве наиболее боеспособной силы, которую кто-то хочет использовать для силового свержения режима в Дамаске. "Это прискорбно, потому что напрямую нарушает резолюции СБ ООН, которые принималась прежде всего на основе российско-американских инициатив", - сказал руководитель МИДа.