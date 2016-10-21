Посла Бельгии вызвали в российский МИД – «Интерфакс»

Посла Бельгии в Москве вызывают в пятницу в российский МИД на фоне обмена заявлениями о недавней бомбардировке в Сирии, в причастности к которой Москва подозревает бельгийских летчиков. Это «Интерфаксу» сообщил источник в дипмиссии. Он уточнил, что не знает, о чем пойдет речь на встрече.

В ночь на 19 октября российские СМИ, ссылаясь на бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, заявили, что 18 октября были нанесены авиаудары по сирийскому селению Хассаджек в провинции Алеппо. Там погибли шесть человек. По информации центра, рядом видели истребители F-16 бельгийских ВВС. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что ждет от Бельгии и США осуждения этой бомбежки.

Министр обороны Бельгии Стевен Вандепут заявил, что на тот момент бельгийские военные летчики последние трое суток вообще не совершали вылетов в Сирии. Он также сказал, что Бельгия воюет только против «Исламского государства» (запрещено в России) и наносит удары по целям, только если на 100% уверена, что они относятся к этой группировке. Министр не исключил, что ложные сообщения могут распространяться с целью внести раскол в антиигиловскую коалицию.

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс выразил недоумение по поводу обвинений со стороны России в якобы имевших место бомбардировках мирного населения Сирии бельгийской военной авиацией. Об этом сообщил официальный представитель МИД Бельгии Дидье Вандерхассельт.

20 октября Министерство обороны России вызвало атташе по обороне посольства Бельгии в Москве и передало доказательства того, что самолеты F-16 бельгийских ВВС ответственны за воздушную атаку в районе Алеппо в первые часы суток 18 октября, которая привела к нескольким жертвам среди гражданских лиц, напоминает «Интерфакс». Представитель Минобороны генерал Игорь Конашенков представил журналистам информацию об этом инциденте. Он также объяснил, по каким признакам российские военные идентифицировали истребители. «У каждого летательного аппарата существует ряд уникальных признаков, которые позволяют идентифицировать их тип», - сказал он. «Было сразу идентифицировано, что это F-16, и установлена их принадлежность к бельгийским ВВС», - добавил он. По его словам, данные истребители не раз перед этим залетали в зону обнаружения российских и сирийских радиолокационных систем. С 1.55 оба F-16 были в воздушном пространстве Ирака. В 2.37 они вошли в воздушное пространство Сирии в 115 км восточнее населенного пункта Дейр-Эз-Зор, уточнил Конашенков.

Минобороны Бельгии на это заявило, что предполагаемые доказательства российской стороны не являются корректными. На переданной Москвой карте указаны неверные номера системы опознавания самолетов, которые не относятся к бельгийским ВВС. В коммюнике бельгийского минобороны также указывается, что министр Стевен Вандепут ожидает, что необоснованные обвинения Москвы «будут официально отозваны».