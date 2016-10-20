Минобороны рассказало о полете бельгийских F-16, нанесших удар вблизи Алеппо

Минобороны России обнародовало информацию о маршруте полета и действиях военных самолетов Бельгии и США в небе над Сирией 18 октября. В этот день по Хасаджеку, в котором проживают преимущественно курды, был нанесен удар с воздуха. В результате него погибли мирные жители.

«18 октября в 1:34 по московскому времени средствами воздушного контроля был зафиксирован взлет двух военных самолетов международной коалиции с аэродрома Ас-Салти в Иордании», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Конашенков пояснил, по каким признакам российские военные идентифицировали истребители. «У каждого летательного аппарата существует ряд уникальных признаков, которые позволяют идентифицировать их тип», - сказал он. «Было сразу идентифицировано, что это F-16, и установлена их принадлежность к бельгийским ВВС», - добавил он.

По его словам, данные истребители не раз перед этим залетали в зону обнаружения российских и сирийских радиолокационных систем. С 1.55 оба F-16 были в воздушном пространстве Ирака. В 2.37 они вошли в воздушное пространство Сирии в 115 км восточнее населенного пункта Дейр-Эз-Зор, уточнил Конашенков.

По информации Минобороны России, в результате авиаударов погибли шесть мирных жителей, еще четверо получили ранения. Два жилых дома оказались полностью разрушенными.

Власти Бельгии отвергают обвинения в причастности к этим авиаударам.