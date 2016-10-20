ООН: Россия обещала не бомбить восточный Алеппо четыре дня

Россия обещала ООН в течение четырех дней по 11 часов воздерживаться от бомбардировок восточного Алеппо. Как передает Reuters, это заявили представители ООН. В организации считают, что таких перерывов недостаточно для того, чтобы боевики согласились покинуть осажденные кварталы.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура приветствовал введение таких ежедневных пауз, которые могут позволить эвакуировать нуждающихся в медпомощи. Однако он добавил, что для установления перемирия нужно, чтобы боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) согласились уйти из Алеппо и чтобы правительство Сирии согласилось сохранить у власти местных чиновников.

Советник ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланд выразил надежду, что в пятницу Алеппо смогут покинуть несколько сотен раненых и больных и их доставят, по их желанию, либо в западную часть города, которую контролируют силы Асада, либо в Идлиб, который находится под контролем повстанцев. По словам Эгеланда, в ООН хотят продлить паузы до понедельника. Он также констатировал, что до сих пор нет договоренностей о доставке продуктов в осажденную зону, хотя об этом продолжаются переговоры ООН с правительством Асада. Согласие на это со стороны ВС России и повстанцев уже получено.