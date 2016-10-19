Восточную часть Алеппо стали покидать боевики без оружия и мирные жители

Боевики, сложившие оружие, и мирные жители Алеппо стали покидать восточную часть города по выделенным безопасным коридорам, передает ТАСС со ссылкой на SANА. По информации агентства, город стараются покинуть даже раненые и больные.

Ранее правительство Сирии начало отвод войск от позиций в нескольких районах Алеппо для того, чтобы боевики ушли из восточных районов Алеппо. Сирийские власти назвали данную меру беспрепятственной эвакуацией.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что решение о продлении гуманитарной паузы было принято после обращений представителей международных организаций.