В Алеппо продолжаются обстрелы

Правительственные войска Сирии объявили утром гуманитарную паузу в Алеппо. Как передает Sana, командование ВС Сирии призвало всех боевиков в восточном Алеппо оставить оружие и воспользоваться правом на амнистию. Их предупредили, что военным известны все места их пребывания, сборов и складов с вооружениями, все, кто не сдастся за время этой гуманитарной паузы, «встретят свою судьбу».

Корреспонденты ITV заявили, что, несмотря на объявленное перемирие, в Алеппо слышен минометный огонь. Телеканал Al Mayadeen утверждает, что интенсивный прицельный огонь по людям, выходящим из восточного Алеппо, обстреливают снайперы «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) и «Ахраш аш-Шама», пишет «Коммерсантъ». Сирийская армия, по данным телеканала, не отвечает на провокации. «Интерфакс» со ссылкой на Sana передает, что сирийская сторона подтверждает обстрел гуманитарного коридора в Алеппо и возлагает вину за это на террористические группировки.

Сирийская армия гарантировала жителям Алеппо и их семьям безопасный выход по гуманитарным коридорам, объявление было сделано через громкоговорители, передает Reuters. Местные СМИ сообщили об открытии двух гуманитарных коридоров. У дороги «Кастелло» корреспондент агентства видел автобусы сирийского государственного телевидения. Агентство также приводит позицию повстанцев, которые считают, что введением гуманитарной паузы Дамаск и Москва хотят оказать на них психологическое давление, а также, что после вывода из восточного Алеппо мирных жителей силы Асада возьмут эту территорию под контроль.

«20 октября с восьми часов утра в Алеппо вводится гуманитарная пауза для свободного прохода мирных жителей, эвакуации больных и раненых, а также вывода боевиков из восточных районов города», – заявил в среду начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской (цитата «Интерфакса»). По просьбам международных организаций гуманитарную паузу продлили до 19.00 – на три часа. Продление гуманитарной паузы «позволит представителям ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца выполнить все мероприятия по обеспечению выхода больных и раненых, сопровождающих их лиц, а также мирного населения из города», сказал генерал.