Минобороны Бельгии отрицает причастность к бомбардировке сирийского села Хассаджек

Министр обороны Бельгии Стевен Вандепут назвал нелепыми заявления о том, что истребители F-16 бельгийских ВВС могли нанести авиаудары по сирийскому селению Хассаджек в провинции Алеппо. Ранее о том, что село подверглось бомбежке, там погибли шесть человек и рядом видели самолеты ВВС Бельгии, сообщили российские СМИ, ссылаясь на бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

По словам Вандепута, бельгийские военные летчики последние трое суток вообще не совершали вылетов в Сирии. Его слова приводит издание de Redactie со ссылкой на VRT. «Мы обычно не раскрываем, где проводят операции наши военные, но сейчас могу подтвердить, что в последние дни в этом районе Сирии наши самолеты не летали», - сказал министр. Он заявил, что Бельгия воюет только против «Исламского государства» (запрещено в России) и наносит удары по целям, только если на 100% уверена, что они относятся к этой группировке.

Вандепут не исключает, что ложные сообщения могут распространяться с целью внести раскол в антигиловскую коалицию.