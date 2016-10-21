Брюссель не признал данные об участии F-16 бельгийских ВВС в атаке на Алеппо

Предполагаемые доказательства того, что в атаке на Алеппо участвовал F-16 бельгийских ВВС, переданные в Брюссель российским Минобороны, не являются корректными, заявили в оборонном ведомстве Бельгии. «Номера системы опознания «свой – чужой», которые обозначены на (переданной Россией) карте и которые, согласно российскому министерству обороны, присвоены бельгийским самолетам, неверны и никоим образом не являются номерами самолетов бельгийских ВВС», - приводит «Интерфакс» выдержки из документа.

В коммюнике бельгийского минобороны также указывается, что министр Стевен Вандепут ожидает, что необоснованные обвинения Москвы «будут официально отозваны».

Ранее сообщалось, что российское Минобороны предоставило информацию о маршруте полета и действиях самолетов ВВС Бельгии и ВВС США в воздушном пространстве Сирии 18 октября, когда по курдскому селению Хасаджек был нанесен воздушный удар. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков настаивает, что речь идет о фактах, основанных «на данных средств объективного контроля».