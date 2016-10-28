Повстанцы заявили о наступлении в Алеппо

Сирийские повстанцы объявили о крупном наступлении в Алеппо ради прорыва окружения, сообщает ВВС со ссылкой на базирующуюся в Европе «Сирийскую обсерваторию по правам человека». По ее данным, боевики, располагающиеся вне окружения, заявили, что выпустили сотни ракет «Град» по западному Алеппо, который находится под контролем сил Башара Асада, и взорвали две заминированных машины. В результате погибли не менее 15 мирных граждан, утверждают правозащитники. К этому наступлению собираются присоединиться и повстанцы, которые окружены в восточной части города. Их представитель заявил АР, что в боевых действиях будут участвовать все «революционные группировки без исключения». ВВС объяснила, что имеется в виду и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Ранее российский МИД заявлял, что эта организация контролирует восточный Алеппо.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в пятницу, что российская и сирийская авиация уже 10 дней не наносят ударов по целям в районе Алеппо, но «террористов надо добивать». «Если наши западные партнеры только на словах занимаются антитеррористической борьбой, то мы все-таки полны решимости довести дело до конца на практике», - сказал он. Как передает «Интерфакс», это заявление прозвучало на пресс-конференции после переговоров Лаврова с главами МИД Ирана и Сирии.

По мнению министра, за десять дней «вполне можно было разобраться хотя бы с размежеванием в восточном Алеппо, не говоря о других частях Сирии, хотя эта задача стоит весьма остро и для других районов Сирийской Арабской республики». Он заявил, что договоренность с США началась с констатации, что размежевание умеренной оппозиции и террористов является приоритетом. Однако до сих пор США не преуспели с организацией этого процесса, и Лавров не ждет, что это скоро произойдет.