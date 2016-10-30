Экс-командир «Айдара» «неудачно пошутил» по поводу своего дохода в 1 трлн гривен

Пресс-служба бывшего командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука заявила, что депутат Верховной рады Украины пошутил о своем доходе в $38,7 млрд в 2015 г. (1 трлн гривен). Об этом сообщает в воскресенье, 30 октября, агентство «Апостроф».

Ранее в воскресенье стало известно, что Мельничук задекларировал за 2015 г. $38,7 млрд дохода в качестве наличных средств. Информация об этом, в частности, была размещена на сайте украинского Единого государственного реестра доходов. Там указывалось, что при таком доходе депутатская зарплата экс-командира батальона составляет 73 000 гривен (около $2900).

«Это была такая неудачная шутка с его стороны», - признались в пресс-службе Мельничука.

Кроме того, в декларации говорилось, что в собственности депутата находятся квартира в Виннице площадью 65,1 кв. м и земельный участок в Винницкой области, расположившийся на площади 2450 кв. м. Также ему принадлежат два автомобиля - ГАЗ 1988 г. выпуска и Jeep Grand Cherokee.

Запуск системы электронного декларирования активов чиновников является одним из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом, отмечает «РИА Новости». В соответствии с законом чиновники обязаны подать декларации до конца октября.